В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Как заявила главный санитарный врач региона Марина Патяшина, в оргколлективах выявили 588 случаев коронавируса.
Среди заболевших — 155 школьников, 189 студентов, 244 педагога. Все случаи единичные, распространения среди коллективов не произошло.
В настоящее время на контроле у ведомства находятся пункты проведения ЕГЭ. Это 83 школы.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.