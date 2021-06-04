В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года

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В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года по заболеваемости COVID-19.
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявила главный санитарный врач региона Марина Патяшина, в оргколлективах выявили 588 случаев коронавируса.

Среди заболевших — 155 школьников, 189 студентов, 244 педагога. Все случаи единичные, распространения среди коллективов не произошло.

В настоящее время на контроле у ведомства находятся пункты проведения ЕГЭ. Это 83 школы.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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