Истребители авиации ЮВО начали тренировочные полёты над Чёрным морем

Экипажи истребительной авиации Южного военного округа начали тренировочные полёты над Чёрным морем. Занятия организованы на базе смешанного авиаполка, которые дислоцируются на территории Крыма.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Лётчики Су-27СМ3 и Су-30М2 отрабатывают задачи пилотирования над водной поверхностью с учётом различных характеристик береговой зоны.

Также они тренируют порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами.

Во время сбора экипажи выполнят и нормативы по использованию индивидуальных средств спасения. В заключительной части тренировок пилоты проведут бомбометание по морским целям на специально подготовленных полигонах.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.