Истребители авиации ЮВО начали тренировочные полёты над Чёрным морем
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Лётчики Су-27СМ3 и Су-30М2 отрабатывают задачи пилотирования над водной поверхностью с учётом различных характеристик береговой зоны.
Также они тренируют порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами.
Во время сбора экипажи выполнят и нормативы по использованию индивидуальных средств спасения. В заключительной части тренировок пилоты проведут бомбометание по морским целям на специально подготовленных полигонах.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.