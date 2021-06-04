В Тюмени мать признали виновной в убийстве по неосторожности двоих детей

Тюменский районный суд признал 29-летнюю жительницу Богандинки виновной в убийстве по неосторожности своих детей. Она получила срок в виде двух лет лишения свободы условно.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

В конце января 2021 года женщина оставила двоих своих сыновей в квартире одних. За время её отсутствия в помещении вспыхнул пожар. Оба ребёнка отравились продуктами горения и скончались в машине скорой помощи.

Эксперты выяснили, что пожар произошёл от открытого источника огня.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке по ходатайству подсудимой.

Ранее сайт «Реальное время» передавал, что в Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.