Путин: спецслужбы России не участвовали в посадке борта Ryanair в Минске

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не принимали участия в посадке самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.
Путин: спецслужбы России не участвовали в посадке борта Ryanair в Минске
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  • AFP

«Ну нет, конечно», — ответил он на вопрос об участии российских спецслужб в ситуации с экстренной посадкой самолёта.

Путин заявил, что видел заявления руководства НАТО якобы об участии России в этом инциденте.

«Могу сказать: НАТО в опасности, если руководство делает такие заявления. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить», — добавил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за серьёзный подход на основе международного права в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана российская гражданка Софья Сапега. 

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