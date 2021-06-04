Путин: спецслужбы России не участвовали в посадке борта Ryanair в Минске
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- AFP
«Ну нет, конечно», — ответил он на вопрос об участии российских спецслужб в ситуации с экстренной посадкой самолёта.
Путин заявил, что видел заявления руководства НАТО якобы об участии России в этом инциденте.
«Могу сказать: НАТО в опасности, если руководство делает такие заявления. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить», — добавил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за серьёзный подход на основе международного права в ситуации с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске.
Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана российская гражданка Софья Сапега.