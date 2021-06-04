Мурашко отметил применение за рубежом схемы лечения России от COVID-19

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Многие зарубежные страны активно используют применяемые в России схемы лечения и препараты против коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко отметил применение за рубежом схемы лечения России от COVID-19
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«Сейчас встречаемся со многими иностранными коллегами, лекарственные препараты, схемы лечения, которые применяют в России, активно используются зарубежными странами... Мне кажется, это как раз и говорит о том, что тактика выбрана правильно», — цитирует его РИА Новости.

В начале июня в России зарегистрировали ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. По данным Федерального медико-биологического агентства, препарат способен помочь при развитии так называемого цитокинового шторма, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН назвал «Лейтрагин» новым классом антицитокиновых препаратов.

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