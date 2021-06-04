В Татарстане выявили 32 случая британского штамма COVID-19

Роспотребнадзор Татарстана выявил на территории республики 32 случая британского штамма коронавируса.

Об этом пишет «Реальное время».

Уточняется, что ни один из носителей данной разновидности вируса не покидал пределы республики, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

На данный момент в республике привиты 12,4% от взрослого населения. Ведомство намерено привить 60% населения. Такой показатель, по словам Патяшиной, необходимо достичь до осени, когда начинается сезонный подъём заболеваемости.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.