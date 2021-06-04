В Татарстане выявили 32 случая британского штамма COVID-19

Короткая ссылка
Роспотребнадзор Татарстана выявил на территории республики 32 случая британского штамма коронавируса.
В Татарстане выявили 32 случая британского штамма COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

Уточняется, что ни один из носителей данной разновидности вируса не покидал пределы республики, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

На данный момент в республике привиты 12,4% от взрослого населения. Ведомство намерено привить 60% населения. Такой показатель, по словам Патяшиной, необходимо достичь до осени, когда начинается сезонный подъём заболеваемости.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более 1 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить