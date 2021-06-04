Петербург направит на Ставрополье культурно-деловую миссию в 2022 году
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Об этом пишет сайт «Невские новости».
Беглов отметил, что в 2022 году Петербург планирует организовать культурно-деловую миссию в Ставропольский край. Событие станет важным шагом для продуктивного взаимодействия регионов.
Владимиров добавил, что курорты Кавказских Минеральных Вод всегда ждут петербуржцев на отдых, а во Всероссийском казачьем форуме, который в 2022 году пройдёт в Петербурге, примут участие представители Терского войскового казачьего общества.
Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках ПМЭФ-2021.
Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ представит Подмосковье.