Петербург направит на Ставрополье культурно-деловую миссию в 2022 году

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Во время подписания соглашения о развитии сотрудничества губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудили развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных отношений, а также ближайший визит деловой миссии.
Петербург направит на Ставрополье культурно-деловую миссию в 2022 году
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Об этом пишет сайт «Невские новости».

Беглов отметил, что в 2022 году Петербург планирует организовать культурно-деловую миссию в Ставропольский край. Событие станет важным шагом для продуктивного взаимодействия регионов.

Владимиров добавил, что курорты Кавказских Минеральных Вод всегда ждут петербуржцев на отдых, а во Всероссийском казачьем форуме, который в 2022 году пройдёт в Петербурге, примут участие представители Терского войскового казачьего общества.

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в рамках ПМЭФ-2021.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ представит Подмосковье.

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