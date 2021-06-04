Петербург заключил соглашения о партнёрстве со Ставропольем и Амурской областью

В Санкт-Петербурге подписали соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Заключение документа прошло на ПМЭФ—2021.

Об этом сообщает kp.ru.

Губернаторы регионов оставили электронные подписи под «дорожной картой», рассчитанной на 2021—2023 годы. Цель намеченных мероприятий — дальнейшее развитие сотрудничества.

Со Ставропольем планируют активизировать работу в области промышленности, транспорта, туризма, культуры, строительства, лесопромышленности.

С Амурской областью сотрудничество будет проходить в рамках поля научных исследований и инноваций, а также в области образования, молодёжной политики, спорта и транспорта.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ привезёт Подмосковье.