Чат-бот обработал свыше 80% запросов на портале поставщиков

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За первые шесть месяцев работы искусственного интеллекта на портале поставщиков он обработал свыше 80% диалогов в чате поддержки.
Чат-бот обработал свыше 80% запросов на портале поставщиков
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Бот помогает пользователям ориентироваться на сайте, а также отвечает на наиболее распространённые вопросы.

«Чат-бот портала поставщиков позволяет быстрее отвечать на вопросы пользователей. На данный момент средняя оценка, которую ему выставляют, составляет 4,3 балла из пяти. С одной стороны, это говорит о позитивном пользовательском опыте, а с другой — указывает на возможности дальнейшего развития чат-бота», — отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

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