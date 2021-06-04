Чат-бот обработал свыше 80% запросов на портале поставщиков
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Бот помогает пользователям ориентироваться на сайте, а также отвечает на наиболее распространённые вопросы.
«Чат-бот портала поставщиков позволяет быстрее отвечать на вопросы пользователей. На данный момент средняя оценка, которую ему выставляют, составляет 4,3 балла из пяти. С одной стороны, это говорит о позитивном пользовательском опыте, а с другой — указывает на возможности дальнейшего развития чат-бота», — отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.