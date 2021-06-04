В Роскачестве рассказали, как выбрать кетчуп

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать качественный кетчуп, и на что обращать внимание, читая этикетку.

Об этом пишет kp.ru.

«В составе кетчупа высшей категории томатной пасты не менее 23%. В продукции первой категории — не менее 18%, у второй — не менее 14%. Кетчуп первой и второй категории относят к эконом-классу», — говорится в результатах исследования Роскачества.

Ещё одним важным фактором является способ производства кетчупа. Так, стерилизованный или пастеризованный продукт готовят путём горячего разлива в герметичную упаковку. При нестерильном производстве кетчупов ГОСТ допускает использование консервантов — бензойной (не более 0,1%) или сорбиновой (не более 0,05%) кислот.

Состав качественного классического томатного кетчупа, в идеале, должен включать в себя только томатную пасту, специи, соль и воду.

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