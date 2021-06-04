В Роскачестве рассказали, как выбрать кетчуп
- globallookpress.com
- © Uschi Jacobs
Об этом пишет kp.ru.
«В составе кетчупа высшей категории томатной пасты не менее 23%. В продукции первой категории — не менее 18%, у второй — не менее 14%. Кетчуп первой и второй категории относят к эконом-классу», — говорится в результатах исследования Роскачества.
Ещё одним важным фактором является способ производства кетчупа. Так, стерилизованный или пастеризованный продукт готовят путём горячего разлива в герметичную упаковку. При нестерильном производстве кетчупов ГОСТ допускает использование консервантов — бензойной (не более 0,1%) или сорбиновой (не более 0,05%) кислот.
Состав качественного классического томатного кетчупа, в идеале, должен включать в себя только томатную пасту, специи, соль и воду.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.