Онлайн-школа RT провела первую лекцию серии мастер-классов в МУЗЕОНЕ

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Онлайн-школа RT 2 июня провела в московском парке искусств «Музеон» лекцию «Digital storytelling: цифровые проекты с использованием новейших иммерсивных технологий», прошедшую в рамках серии мастер-классов.
Онлайн-школа RT провела первую лекцию серии мастер-классов в МУЗЕОНЕ
  • RT

Ведущей лекции была Анна Фёдорова, креативный продюсер RT Creative Lab — творческой команды RT, соцмедиа-проекты которой завоевали более ста международных и российских наград.

В июне онлайн-школа RT проводит серию мастер-классов. Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут о социальной, военной, документальной журналистике, а также о том, как креативно подать историю в соцсетях. 

Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке

Мастер-классы, организованные при поддержке «Мосгорпарка», будут проходить в павильоне «Школа» в парке «Музеон» с 19:00 до 21:00. 

7 июня пройдёт мастер-класс военного корреспондента RT Марии Финошиной, 9 июня — продюсера социального проекта «Не один на один» Анны Абакумовой, 16 июня — замруководителя RT Россия Артура Соколова, 23 июня — руководителя документального канала RTД Екатерины Яковлевой.

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