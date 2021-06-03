Пилотный проект по доставке грузов дронами запустят в Томской области

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Замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов заявил, что пилотный проект по доставке беспилотниками грузов в удалённые населённые пункты запустят в Томской области.
Пилотный проект по доставке грузов дронами запустят в Томской области
  • © РИА Новости / Анна Огородник

«У нас большое количество удалённых территорий, куда даже посылки доставлять тяжело — в Сибири, на Дальнем Востоке. С помощью дронов мы хотим организовать процесс доставки грузов от 50 до 200 кг — лекарств, продуктов питания, предметов первой необходимости», — заявил он в беседе с «Российской газетой» на площадке Петербургского международного экономического форума.

По его словам, эту тему обсуждали с «Почтой России». Как отметил Федулов, это довольно коммерческий вариант.

Проект в Томской области реализуют в рамках «цифровых песочниц» — экспериментальных правовых режимов, позволяющих опробовать инновации на практике без нарушения законодательства.

«У пилота должна быть лицензия, документы должны находиться на борту летательного средства, двигаться оно должно по определённому маршруту. Для дронов всё это будет прописано по-новому», — добавил Федулов.

Ранее глава «Почты России» Максим Акимов в беседе с НТВ рассказал о новых сервисах.

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