В Петербурге провели 28 719 тестов на COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге провели 28 719 тестов на COVID-19 за сутки.
В Петербурге провели 28 719 тестов на COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 12 856 обращений.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 97 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Больше всего заболевших — в Перми (44 жителя).

Всего в крае с начала пандемии зарегистрировали 57 660 случаев коронавируса.

Ранее член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко рассказал, что риск столкнуться с носителем COVID-19 есть везде.

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