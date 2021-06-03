В Кировской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Кировской области выявили 59 случаев коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На стационарном лечении находится 1021 пациент. В амбулаторных условиях лечится 1741 человек. Выписаны 309 заболевших.

В лабораториях провели более 2,5 тыс. исследований на COVID-19. Скорая помощь выезжала на вызовы более 1,4 тыс. раз.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки зарегистрировали 41 случай коронавируса. Столько же пациентов выписаны, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на оперштаб.

Вакцинацию прошли 119 257 жителей. Из них 95 114 получили второй компонент.

Ранее член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко рассказал, что риск столкнуться с носителем COVID-19 есть везде.