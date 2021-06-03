Более шести тысяч человек в Москве получили новую профессию благодаря школе нянь

Более шести тысяч человек в Москве смогли получить новую профессию благодаря школе нянь, созданной сервисом «Бабушка на час».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Шестой поток обучения начинается 7 июня.

«В партнёрстве с сервисом «Бабушка на час» мы реализуем востребованный и успешный образовательный проект. Школа нянь даёт возможность каждому бесплатно освоить актуальную профессию, реализовать себя и работать в качестве самозанятого», — заявил глава Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

В 2021 году прошли обучение пять потоков, или более 1,4 тыс. человек в возрасте от 22 до 74 лет. Почти треть в школе нянь — это мужчины от 28 до 70 лет.

«Наше обучение — это полное погружение в профессию: для тех, кто только входит в неё, и для повышающих квалификацию. Есть люди, которые не первый год с нами, они могут расти профессионально вместе с ребёнком — сначала учиться работе с грудничками, потом с годовалыми детьми и так далее», — отметила Натали Линькова, основатель и руководитель сервиса «Бабушка на час», автор образовательной программы школы.

Некоторые ученики находят работу уже во время обязательных стажировок, на этапе знакомства с родителями детей. Как добавила Линькова, новые вакансии появляются каждый день.

Ранее сообщалось, что пятый поток начал обучение 17 мая.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.