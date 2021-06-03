В Москве начнут использовать ИИ для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца

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Московские врачи-рентгенологи в июне станут применять алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии.
В Москве начнут использовать ИИ для диагностики остеопороза и ишемической болезни сердца
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В течение года новые технологии начнут использовать в исследованиях по 13 направлениям.

«Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе ИИ по новым направлениям — результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, медикам будут доступны алгоритмы для обработки ещё девяти направлений исследований.

В частности, ИИ применят для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки, чтобы обнаружить эмфизему лёгких, аневризму грудного отдела аорты и лёгочную гипертензию. Также новые технологии помогут анализировать результаты КТ и МРТ головного мозга, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что на закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей.

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