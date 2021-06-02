Представившаяся гадалкой женщина высказалась о записях якобы её беседы с проректором ВШЭ
- Валерия Касамара . Архивное фото / © РИА Новости / Кирилл Каллиников
«Я не помню, когда и кто делал эти аудиозаписи. Я без понятия, как они попали в сеть. Я сама в таком же состоянии, как и все. Для меня это не меньший шок и удар», — заявила она.
По её словам, у неё с Касамарой очень уважительные отношения.
«Эти записи могли от кого угодно уйти в сеть, но только не от меня. Мой телефон не бывает в руках у других людей, кроме меня. Я не сижу ни на каких сайтах, я живу низко, приземлённо», — отметила она.
Женщина сообщила, что ещё не разговаривала о случившемся с Касамарой.
«Я посчитала, что если надо будет человеку, то позвонит — и поговорим. Я не помню, когда мы в последний раз разговаривали. Вы и ищите, кто это сделал», — добавила она.
Ранее Валерия Касамара в беседе с RT назвала фейком слитые в сеть записи якобы её разговоров с гадалкой, в которых она советуется по поводу всех аспектов своей жизни — от покупки квартиры для дочери до собственных политических амбиций.