Представившаяся гадалкой женщина высказалась о записях якобы её беседы с проректором ВШЭ

Женщина, которая представилась Эммой Кальметовной (гадалкой Ирмой), рассказала RT, что не знает, как записи якобы её бесед с проректором ВШЭ Валерией Касамарой могли попасть в сеть.

«Я не помню, когда и кто делал эти аудиозаписи. Я без понятия, как они попали в сеть. Я сама в таком же состоянии, как и все. Для меня это не меньший шок и удар», — заявила она.

По её словам, у неё с Касамарой очень уважительные отношения.

«Эти записи могли от кого угодно уйти в сеть, но только не от меня. Мой телефон не бывает в руках у других людей, кроме меня. Я не сижу ни на каких сайтах, я живу низко, приземлённо», — отметила она.

Женщина сообщила, что ещё не разговаривала о случившемся с Касамарой.

«Я посчитала, что если надо будет человеку, то позвонит — и поговорим. Я не помню, когда мы в последний раз разговаривали. Вы и ищите, кто это сделал», — добавила она.

Ранее Валерия Касамара в беседе с RT назвала фейком слитые в сеть записи якобы её разговоров с гадалкой, в которых она советуется по поводу всех аспектов своей жизни — от покупки квартиры для дочери до собственных политических амбиций.