Отоларинголог дал советы по безопасному использованию ватных палочек

Врач-отоларинголог, профессор университета им. И.М. Сеченова Юрий Ульянов дал советы по безопасному использованию ватных палочек.

«Ватными палочками надо научиться правильно пользоваться. Эти палочки выпускают для того, чтобы чистить уши. Но на самом деле этого делать не нужно. Почему? Потому что сера как таковая сама выходит наружу», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, уже у входа в слуховой проход серу аккуратно убирают палочкой.

Как отметил Ульянов, в слуховом проходе очень тонкая кожа, и если её периодически раздражать, она начинает воспаляться.

«Я считаю, что палочки нужно продавать с инструкцией. Вот это было бы верным решением», — полагает врач.

Эколог, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поправки о запрете неперерабатываемого пластика.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство, предполагающие запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести в Госдуму осенью.