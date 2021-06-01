Рыбальченко рассказал подробности о своём предложении ввести отцовский капитал

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко рассказал подробности о своём предложении ввести отцовский многодетный капитал.

«Весь пакет, который мы предложили, обойдётся примерно в 150—200 млрд рублей. Это существенно меньше, чем предложения последних лет. В последние годы существенные меры поддержки были приняты для семей с одним-двумя детьми, но они не улучшат нашу демографическую ситуацию, в отличие от семей с тремя и более детьми», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, текущий проект «Демография» предусматривает, что менее 8% инвестиций направляются на оказание поддержки многодетным семьям. Рыбальченко выступает за то, чтобы ориентироваться на опыт некоторых регионов, например, Сахалинской области, где доля инвестиций на помощь многодетным семьям превышает 40% от всех инвестиций в семейную политику.

Одной из главных мер поддержки в проекте заявлено предоставление многодетного (отцовского) капитала при рождении или усыновлении третьего ребёнка во всех субъектах.

«Отцовский капитал — это универсальный инструмент, поскольку маткапитал продемонстрировал свою эффективность», — добавил Рыбальченко.

Ранее председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Андрей Коченов прокомментировал предложение ввести отцовский многодетный капитал.