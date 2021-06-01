В Кировской области медики выявили 51 случай коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области за минувшие сутки выявили 51 случай COVID-19.
В Кировской области медики выявили 51 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные правительства области.

Сообщается, что 981 человек находится на стационарном лечении, из них 61 пациент — в отделении реанимации и интенсивной терапии, семь человек — на ИВЛ.

Амбулаторно лечение проходит 1641 пациент. Выписан за сутки 121 человек.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным, общее число вакцинированных от COVID-19 составляет более 160 тыс. человек, из которых свыше 60% — люди старше 60 лет.

В лабораториях за сутки выполнено 2497 исследований на COVID-19.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более миллиона человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить