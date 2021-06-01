В Кировской области медики выявили 51 случай коронавируса за сутки

В Кировской области за минувшие сутки выявили 51 случай COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные правительства области.

Сообщается, что 981 человек находится на стационарном лечении, из них 61 пациент — в отделении реанимации и интенсивной терапии, семь человек — на ИВЛ.

Амбулаторно лечение проходит 1641 пациент. Выписан за сутки 121 человек.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным, общее число вакцинированных от COVID-19 составляет более 160 тыс. человек, из которых свыше 60% — люди старше 60 лет.

В лабораториях за сутки выполнено 2497 исследований на COVID-19.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области прививку от коронавируса сделали более миллиона человек.