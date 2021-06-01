В Омской области рассказали об уровне заболеваемости коронавирусом среди медиков

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Замначальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения омского Роспотребнадзора Наталия Захарова рассказала, что в Омской области выросло количество медиков, которые заболели COVID-19.
В Омской области рассказали об уровне заболеваемости коронавирусом среди медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55.

«Отмечен рост заболеваемости по неработающему населению на 15,3%. У работников образования удельный вес заболеваемости вырос в 1,7 раза. Уровень заболеваемости пенсионеров стал выше в 7,1 раза. Уровень заболеваемости медицинских работников вырос на 37%», — рассказала Наталия Захарова.

По её словам, за неделю количество инфицированных пенсионеров выросло на 181.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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