В Омской области рассказали об уровне заболеваемости коронавирусом среди медиков
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55.
«Отмечен рост заболеваемости по неработающему населению на 15,3%. У работников образования удельный вес заболеваемости вырос в 1,7 раза. Уровень заболеваемости пенсионеров стал выше в 7,1 раза. Уровень заболеваемости медицинских работников вырос на 37%», — рассказала Наталия Захарова.
По её словам, за неделю количество инфицированных пенсионеров выросло на 181.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.