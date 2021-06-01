Более 117 тысяч жителей Удмуртии прошли вакцинацию от коронавируса

В Удмуртии первый компонент вакцины от коронавируса получили 117 137 жителей республики, в том числе 62 096 человек старше 60 лет.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.

Полный курс вакцинации прошли 90 587 человек, из которых 49 003 — старше 60 лет.

С начала прививочной кампании в Удмуртию поступило 140 754 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.