Более 117 тысяч жителей Удмуртии прошли вакцинацию от коронавируса
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по региону.
Полный курс вакцинации прошли 90 587 человек, из которых 49 003 — старше 60 лет.
С начала прививочной кампании в Удмуртию поступило 140 754 дозы вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.