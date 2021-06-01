Врач назвал причины проблем с обонянием
- Pixabay
Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Когда обоняние то восстанавливается, то пропадает, мы говорим о кондуктивной составляющей. Когда есть какая-то проблема с обонятельными рецепторами, тогда и с обонянием что-то происходит», — говорит Владимир Зайцев.
Причина может крыться в воспалении слизистой оболочки носа: она отекает, из-за чего обонятельные рецепторы находятся в зажатом состоянии, говорит специалист.
В группе риска — люди с хроническими ринитами, люди со сниженным иммунитетом, страдающие от частых простуд, а также те, у кого есть полипы в полости носа.
Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.