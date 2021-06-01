Врач назвал причины проблем с обонянием

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Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, по каким причинам у человека могут возникать проблемы с обонянием.
Врач назвал причины проблем с обонянием
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Когда обоняние то восстанавливается, то пропадает, мы говорим о кондуктивной составляющей. Когда есть какая-то проблема с обонятельными рецепторами, тогда и с обонянием что-то происходит», — говорит Владимир Зайцев.

Причина может крыться в воспалении слизистой оболочки носа: она отекает, из-за чего обонятельные рецепторы находятся в зажатом состоянии, говорит специалист.

В группе риска — люди с хроническими ринитами, люди со сниженным иммунитетом, страдающие от частых простуд, а также те, у кого есть полипы в полости носа.

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