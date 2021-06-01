В Самаре рассказали о нарушениях масочного режима в транспорте

В Самаре за девять месяцев провели 1260 масочных рейдов в общественном транспорте. Составлен 401 протокол за нарушение масочного режима.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ежедневно сотрудники профильного департамента, предприятий-перевозчиков, народные дружинники и полицейские проверяют около 35 маршрутов и более 230 единиц подвижного состава. В неделю они проводят около 60 рейдов.

Санкции предусматривают штраф для нарушителей до 30 тыс. рублей.

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.