В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 364 867 человек

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 364 867 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Второй компонент вакцины получили 262 439 жителей.

С 1 июня в Казани сделать прививку от COVID-19 можно у станций метро. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 17 334 теста на коронавирус за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную информационно-справочную службу поступило 17 203 обращения, связанные с темой пандемии.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.