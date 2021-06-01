В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 364 867 человек

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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 364 867 человек.
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали 364 867 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Второй компонент вакцины получили 262 439 жителей.

С 1 июня в Казани сделать прививку от COVID-19 можно у станций метро. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 17 334 теста на коронавирус за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную информационно-справочную службу поступило 17 203 обращения, связанные с темой пандемии.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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