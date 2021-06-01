Экскурсии по дендрарию в подмосковной Ивантеевке возобновят в июне
- © пресс-служба городского округа Ивантеевка
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области.
Зампред правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что дендропарк в Ивантеевке является одним из древнейших в регионе. Посетители смогут увидеть деревья и кустарники Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии и других стран.
По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, экскурсии в дендропарке будут проходить раз в неделю.
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