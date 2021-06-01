Экскурсии по дендрарию в подмосковной Ивантеевке возобновят в июне

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В Ивантеевке (Московская область) в дендропарке имени академика А.С. Яблокова с 16 июня возобновляют проведение экскурсий. Посетители смогут увидеть коллекцию деревьев и кустарников из разных уголков мира.
Экскурсии по дендрарию в подмосковной Ивантеевке возобновят в июне
  • © пресс-служба городского округа Ивантеевка

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области.

Зампред правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что дендропарк в Ивантеевке является одним из древнейших в регионе. Посетители смогут увидеть деревья и кустарники Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии и других стран.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, экскурсии в дендропарке будут проходить раз в неделю.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в «Аптекарском огороде» в Москве с 10 апреля по 31 мая прошёл XX Весенний фестиваль цветов.

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