Экскурсии по дендрарию в подмосковной Ивантеевке возобновят в июне

В Ивантеевке (Московская область) в дендропарке имени академика А.С. Яблокова с 16 июня возобновляют проведение экскурсий. Посетители смогут увидеть коллекцию деревьев и кустарников из разных уголков мира.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных отношений Московской области.

Зампред правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что дендропарк в Ивантеевке является одним из древнейших в регионе. Посетители смогут увидеть деревья и кустарники Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии и других стран.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, экскурсии в дендропарке будут проходить раз в неделю.

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