В библиотеках Москвы появилась онлайн-программа летнего чтения для школьников

Столичные библиотеки запускают онлайн-программу летнего чтения для детей и подростков, которая продлится с 1 июня по 31 августа.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Её участникам нужно прочитать не менее трёх книг и поделиться своими впечатлениями в специальных дневниках.

Для дошкольников, учеников младших классов, учеников средних классов и старшеклассников составлены разные списки. Кроме того, в нынешнем году впервые составили специальный список литературы для семейного чтения.

Итоги подведут до 20 сентября. Победителям вручат книги, сертификаты и скидки в книжных магазинах от партнёров программы. Церемонии награждения пройдут в детских библиотеках города.

Как ранее сообщала НСН, культурные учреждения Москвы подготовили программу, посвящённую Дню защиты детей.