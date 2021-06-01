Сайт mos.ru пополнил раздел о ярмарках в Москве

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На mos.ru появилась страница, посвящённая московским ярмаркам.
Сайт mos.ru пополнил раздел о ярмарках в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку около дома или работы, а также увидеть самые необычные ярмарки города. В разделе можно посмотреть список предлагаемых продуктов.

Кроме того, продавцам стала доступна информация, как и куда подать заявку на участие в круглогодичной, временной или ярмарке выходного дня, а также какие документы для этого потребуются.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о темпах восстановления отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии COVID-19.

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