Сайт mos.ru пополнил раздел о ярмарках в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Пользователи могут выбрать ближайшую торговую площадку около дома или работы, а также увидеть самые необычные ярмарки города. В разделе можно посмотреть список предлагаемых продуктов.
Кроме того, продавцам стала доступна информация, как и куда подать заявку на участие в круглогодичной, временной или ярмарке выходного дня, а также какие документы для этого потребуются.
Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о темпах восстановления отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии COVID-19.