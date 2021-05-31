Продажи подержанных люксовых автомобилей в России выросли на 246% в апреле

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В апреле 2021 года в России продали 301 подержанный люксовый автомобиль, что на 246% выше результата годичной давности, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Продажи подержанных люксовых автомобилей в России выросли на 246% в апреле
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшей популярностью пользовалась марка Bentley (98 машин).

На втором месте оказался Mercedes-Benz Maybach (82 автомобиля), на третьем — Maserati (48 автомобилей).

В список также попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Больше половины (55%) перепродаж пришлись на Москву. Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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