Продажи подержанных люксовых автомобилей в России выросли на 246% в апреле
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия».
Наибольшей популярностью пользовалась марка Bentley (98 машин).
На втором месте оказался Mercedes-Benz Maybach (82 автомобиля), на третьем — Maserati (48 автомобилей).
В список также попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.
Больше половины (55%) перепродаж пришлись на Москву. Далее следуют Московская область и Санкт-Петербург.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.