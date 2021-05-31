На образовательный форум «Алтай. Территория развития» прибыли участники из 79 регионов

Короткая ссылка
На молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития» прибыли участники из 79 регионов России. Мероприятие открылось в селе Ая.
На образовательный форум «Алтай. Территория развития» прибыли участники из 79 регионов
  • ©atrsib.ru

Об этом сообщает ОТР.

Вместе с экспертами участники будут учиться и работать на десяти площадках, среди которых «Агропрорыв», «Мой бизнес» и «Студактив».

«Все молодые люди, которые сегодня нас окружают, — это те, кто придёт нам на смену, возглавит регионы, возглавит производство, целые организации, целые процессы. Придут во все сферы жизни — от политики до малого бизнеса, поэтому ждём вовлечённости», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Организаторы форума выберут 100 участников, которым будет оказана поддержка в дальнейшей карьере. Имена лидеров и обладателей грантов назовут 4 июня.

Ранее, как передавала интернет-газета «Дни.ру», лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить