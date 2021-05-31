На образовательный форум «Алтай. Территория развития» прибыли участники из 79 регионов

На молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития» прибыли участники из 79 регионов России. Мероприятие открылось в селе Ая.

Об этом сообщает ОТР.

Вместе с экспертами участники будут учиться и работать на десяти площадках, среди которых «Агропрорыв», «Мой бизнес» и «Студактив».

«Все молодые люди, которые сегодня нас окружают, — это те, кто придёт нам на смену, возглавит регионы, возглавит производство, целые организации, целые процессы. Придут во все сферы жизни — от политики до малого бизнеса, поэтому ждём вовлечённости», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Организаторы форума выберут 100 участников, которым будет оказана поддержка в дальнейшей карьере. Имена лидеров и обладателей грантов назовут 4 июня.

Ранее, как передавала интернет-газета «Дни.ру», лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.