В Уфе завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка

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В Уфе завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.
В Уфе завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл 24 мая 2021 года — тогда пострадал 12-летний мальчик.

По версии следствия, ребёнок играл на детской площадке у дома по улице Рихарда Зорге. Он повис на перекладине ворот, и конструкция опрокинулась. Мальчик был госпитализирован.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований и норм безопасности при содержании оборудования на данной игровой площадке», — отметили в пресс-службе.

Ранее Newinform сообщал, что в Татарстане завели дело по факту падения футбольных ворот на ребёнка.

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