Кардиолог оценила данные по снижению числа инфарктов на удалёнке

Короткая ссылка
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева оценила информацию о снижении количества инфарктов на удалённой работе.
Кардиолог оценила данные по снижению числа инфарктов на удалёнке
  • Pixabay

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Звезда».

«Те люди, которые удалённо работают, меньше испытывают стресса, у них пульс в нормальных границах. Соответственно, частота инфарктов и инсультов снизилась. У меня своей статистики нет, но можно поверить статье, тем более они проводили исследования. Если думать по физиологии и анатомическим изменениям, то почему нет? Вполне возможно, что так и происходило», — сказала Юлия Маршинцева.

Кардиолог отметила, что люди, которые обладают большей стрессоустойчивостью, меньше подвержены инфарктам и инсультам. Она также добавила, что для многих даже поездка на работу является стрессовым фактором.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить