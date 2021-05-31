Кардиолог оценила данные по снижению числа инфарктов на удалёнке

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева оценила информацию о снижении количества инфарктов на удалённой работе.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Звезда».

«Те люди, которые удалённо работают, меньше испытывают стресса, у них пульс в нормальных границах. Соответственно, частота инфарктов и инсультов снизилась. У меня своей статистики нет, но можно поверить статье, тем более они проводили исследования. Если думать по физиологии и анатомическим изменениям, то почему нет? Вполне возможно, что так и происходило», — сказала Юлия Маршинцева.

Кардиолог отметила, что люди, которые обладают большей стрессоустойчивостью, меньше подвержены инфарктам и инсультам. Она также добавила, что для многих даже поездка на работу является стрессовым фактором.

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