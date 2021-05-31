На Ставрополье 48 жителей заболели коронавирусом за минувшие сутки

В Ставропольском крае за сутки коронавирус выявили у 48 местных жителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Как передаёт newstracker.ru, за это время 33 пациента выписаны после выздоровления. С начала пандемии число заболевших достигло 54 833. Из них выздоровели 51 874.

Скончались из-за коронавируса 1508 граждан, двое — за последние сутки.

«За весь период в крае проведено более 1 млн 856 тыс. исследований на коронавирус. Каждый выявленный факт инфицирования берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь», — прокомментировал глава региона.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.