Директор школы в Щёлкове пояснил, почему погибших девочек не разыскивали

Директор школы №1159, ученицы которой накануне были найдены мёртвыми в квартире в Щёлкове, Андрей Чугунов пояснил, что они были на домашнем обучении и нечасто появлялись в учебном заведении.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия» в понедельник, 31 мая.

«С февраля 2021 года данные ученицы в связи со сменой места жительства перешли на семейную форму обучения. Семейная форма обучения предполагает, что родители берут на себя обязательства по обучению ребёнка, а в школе дети проходят только промежуточную и итоговую аттестацию. При таком формате школа связывается с семьёй только в случае, если ребёнок не посещает аттестацию или по вопросам от самих детей или родителей», — сказал он.

Ранее в Следственном комитете по Московской области заявили, что тела четырёх человек, двое из которых дети, были обнаружены в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щёлкове.