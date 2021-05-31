Директор школы в Щёлкове пояснил, почему погибших девочек не разыскивали

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Директор школы №1159, ученицы которой накануне были найдены мёртвыми в квартире в Щёлкове, Андрей Чугунов пояснил, что они были на домашнем обучении и нечасто появлялись в учебном заведении.
Директор школы в Щёлкове пояснил, почему погибших девочек не разыскивали
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия» в понедельник, 31 мая.

«С февраля 2021 года данные ученицы в связи со сменой места жительства перешли на семейную форму обучения. Семейная форма обучения предполагает, что родители берут на себя обязательства по обучению ребёнка, а в школе дети проходят только промежуточную и итоговую аттестацию. При таком формате школа связывается с семьёй только в случае, если ребёнок не посещает аттестацию или по вопросам от самих детей или родителей», — сказал он.

Ранее в Следственном комитете по Московской области заявили, что тела четырёх человек, двое из которых дети, были обнаружены в квартире многоэтажного дома в подмосковном Щёлкове.

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