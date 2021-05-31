Диетолог рассказала о принципах здорового питания

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о принципах здорового питания.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что нужно соблюдать режим приёма пищи.

«Пищеварительная система работает по своему биологическому ритму, с определённым выделением желчных ферментов в том числе. И если питание нерегулярное, то всегда повышается риск развития заболеваний желчевыводящей системы», — сказала она.

По её словам, также необходимо добавлять в рацион клетчатку — например, овощи. Кроме того, Макиша советует ограничить порцию белковых продуктов.

«Белковые продукты нужны нашему организму, потому что это основной строительный материал. Но перегружать за раз организм белком, особенно если белок приходит из мяса — не стоит», — уточнила эксперт.

Ещё один принцип затрагивает поддержание микрофлоры кишечника, поэтому в рацион желательно добавить продукты ферментации, к примеру, кефир.

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