Пульмонолог рассказал о способах бросить курить

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Врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал о способах бросить курить.
Пульмонолог рассказал о способах бросить курить
  • Pixabay

«Методов, позволяющих избавить человека от курения, на самом деле не так много. Повезёт, если человеку достаточно будет одной мотивации, если зависимость окажется глубже — необходимо обратиться к методу рефлексотерапии табакокурения», — заявил он в беседе с Nation News.

Новиков также напомнил о вреде пассивного курения. По его словам, если у взрослых это может привести к инсульту, раку лёгких и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, то у детей на фоне вдыхания дыма развиваются острые респираторные заболевания, астма, может замедлиться развитие лёгких.

Ранее врач-кардиолог Консультативно-диагностического отделения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала, что такое «тихий» инфаркт, как его распознать и предупредить.

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