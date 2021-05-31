В СК прокомментировали ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей

Короткая ссылка
Заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко прокомментировала ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей.
В СК прокомментировали ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей
  • © sledcom.ru

«За последние пять лет отмечается рост зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних — если в 2015 году было возбуждено 18 370 уголовных дел, то в 2020 году — уже 22 004», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в последние годы растёт число насильственных действий сексуального характера. В связи с этим, сказала Леоненко, повышение эффективности законодательства в области противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по-прежнему является важным направлением уголовной политики государства.

Как отметила эксперт, на повестке дня и проблема употребления наркотиков несовершеннолетними. В 2020 году рассмотрено 214 сообщений о преступлениях, связанных с вовлечением детей в потребление запрещённых препаратов, психотропных и других веществ. Заведено 91 уголовное дело.

«Следственный комитет совместно с другими ведомствами работает над противодействием вовлечению несовершеннолетних в употребление наркотических средств и совершение преступлений в этой сфере», — добавила Леоненко.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить