В СК прокомментировали ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей

Заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко прокомментировала ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей.

«За последние пять лет отмечается рост зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних — если в 2015 году было возбуждено 18 370 уголовных дел, то в 2020 году — уже 22 004», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, в последние годы растёт число насильственных действий сексуального характера. В связи с этим, сказала Леоненко, повышение эффективности законодательства в области противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по-прежнему является важным направлением уголовной политики государства.

Как отметила эксперт, на повестке дня и проблема употребления наркотиков несовершеннолетними. В 2020 году рассмотрено 214 сообщений о преступлениях, связанных с вовлечением детей в потребление запрещённых препаратов, психотропных и других веществ. Заведено 91 уголовное дело.

«Следственный комитет совместно с другими ведомствами работает над противодействием вовлечению несовершеннолетних в употребление наркотических средств и совершение преступлений в этой сфере», — добавила Леоненко.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в истязании детей.