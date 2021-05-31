В Оренбургской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 67 случаев COVID-19. Выписаны 77 жителей.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего заболели 44 265 человек, вылечились 40 623.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Омской области выявили 59 случаев коронавируса, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших составляет 47 496, выздоровевших — 40 418.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.