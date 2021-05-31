В Тверской области выявили 71 случай COVID-19 за сутки

За сутки в Тверской области зарегистрировали 71 случай коронавируса. Выписаны 53 человека.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 42 153. Выздоровели 39 365 жителей.

В регионе продолжает действовать режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Продолжается вакцинация.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 84 случая COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб. Выписан 71 пациент.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда можно вакцинироваться переболевшим коронавирусом.