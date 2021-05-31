В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 350 тысяч жителей

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В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 350 тыс. человек, заявил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 350 тысяч жителей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как рассказал Мелик-Гусейнов, после вакцинации не было зарегистрировано ни одного тяжёлого осложнения.

В реанимации медучреждений находится более 130 заболевших COVID-19.

«Увеличивается число тяжёлых пациентов трудоспособного возраста (41% в мае против 29% в феврале 2021 года)», — добавил министр.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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