В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 350 тысяч жителей

В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 350 тыс. человек, заявил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Как рассказал Мелик-Гусейнов, после вакцинации не было зарегистрировано ни одного тяжёлого осложнения.

В реанимации медучреждений находится более 130 заболевших COVID-19.

«Увеличивается число тяжёлых пациентов трудоспособного возраста (41% в мае против 29% в феврале 2021 года)», — добавил министр.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.