В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 350 тысяч жителей
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Как рассказал Мелик-Гусейнов, после вакцинации не было зарегистрировано ни одного тяжёлого осложнения.
В реанимации медучреждений находится более 130 заболевших COVID-19.
«Увеличивается число тяжёлых пациентов трудоспособного возраста (41% в мае против 29% в феврале 2021 года)», — добавил министр.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.