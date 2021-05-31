Соседи рассказали о погибшей семье из подмосковного Щёлкова

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Жильцы многоэтажного дома в подмосковном Щёлкове рассказали о погибшей семье.
Соседи рассказали о погибшей семье из подмосковного Щёлкова
  • ©ГСУ СК России по Московской области

«Запах пошёл неделю назад, мы думали на очистные сооружения, но пёс постоянно бегал к углу», — цитирует Life.ru соседа по имени Олег.

Другая соседка, Елена, подтвердила, что запах стал появляться после майских праздников, и сначала жильцы думали, что это от мусоропровода.

Причин случившегося она не знает. Утверждается, что когда семья въехала в квартиру, были слышны звуки ремонта, после чего наступила тишина.

30 мая в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в Щёлкове тел четырёх человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

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