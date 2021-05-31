В Перми рассказали о работе мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

В Перми рассказали о работе мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

На этой неделе будет открыто семь мобильных пунктов, в том числе в нескольких торговых центрах. В них без предварительной записи можно вакцинироваться препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Перед процедурой нужно указать свои данные и информацию о перенесённых заболеваниях.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 8475 случаев COVID-19.