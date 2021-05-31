В Москве рассказали о ходе строительных работ станции Толстопальцево МЦД-4

Станция Толстопальцево будущего четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) готова более чем на 50%. Её реконструкцию планируют завершить в текущем году.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Специалисты забивают шпунтовые сваи в тоннеле. Также они приступили к монолитным работам в южном вестибюле», — говорится в сообщении.

Согласно планам, там появится современный пригородный вокзал, которым в основном будут пользоваться жители посёлков Толстопальцево и Кокошкино. Толстопальцево станет шестым современным пригородным вокзалом на Киевском направлении МЖД.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.