В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом

В Санкт-Петербурге за неделю на 25,21% выросло число новых случаев COVID-19 и на 5,23% увеличилась суточная госпитализация таких пациентов.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт администрации города.

В настоящее время в городе для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями развёрнуто 6142 койки, из них 16,8% свободно.

При этом отмечается снижение числа выздоровевших. Если 23 мая из городских больниц выписали 414 пациентов, то 30 мая — 238, показатель упал на 42,51%.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.