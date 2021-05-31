В Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт администрации города.
В настоящее время в городе для пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями развёрнуто 6142 койки, из них 16,8% свободно.
При этом отмечается снижение числа выздоровевших. Если 23 мая из городских больниц выписали 414 пациентов, то 30 мая — 238, показатель упал на 42,51%.
Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.