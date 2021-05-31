В Башкирии за минувшие сутки выявили 90 случаев COVID-19

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В Башкирии по состоянию на 31 мая медики выявили 90 случаев коронавируса.
В Башкирии за минувшие сутки выявили 90 случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет mkset.ru.

За всё время на территории республики зарегистрирован 38 201 случай коронавируса.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании, за последние сутки выписаны 103 пациента. Всего выписаны 95% от числа заболевших — 36 152 человека.

На стационарном лечении находятся 159 пациентов, из них в отделениях интенсивной терапии семь человек. На амбулаторном лечении — 1068.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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