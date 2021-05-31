Роспотребнадзор проведёт горячую линию по вопросам детского отдыха

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Роспотребнадзор проведёт всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха в период с 31 мая по 11 июня.
Роспотребнадзор проведёт горячую линию по вопросам детского отдыха
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«В каждом субъекте Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребёнок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха», — сказано в тексте.

Отмечается, что телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.

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