Роспотребнадзор проведёт горячую линию по вопросам детского отдыха

Роспотребнадзор проведёт всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха в период с 31 мая по 11 июня.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

«В каждом субъекте Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребёнок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха», — сказано в тексте.

Отмечается, что телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.