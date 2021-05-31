Эксперты отметили увеличение спроса на товары для хоум-офиса

Эксперты «AliExpress Россия» оценили динамику спроса на товары для работы из дома. По ряду категорий объём продаж за год увеличился в пять — девять раз.

Об этом пишет «Российская газета».

В условный базовый набор для работы из дома входит многофункциональное устройство (МФУ), которое одновременно может выполнять функции принтера, копира, факсимильного аппарата и сканера, внешний жёсткий диск, лампа, стол со стулом, подставка для ноутбука, ежедневник и канцтовары. В среднем такой комплект обойдётся россиянам в 31,7 тыс. рублей.

Спрос на МФУ увеличился за период пандемии в 6,2 раза. Чаще всего пользователи выбирают монохромные лазерные устройства с функциями принтера, сканера и копировальной машины с быстрой доставкой. Заказывать внешние жесткие диски для безопасного хранения рабочих данных россияне стали в 9,2 раза чаще, предпочитая HDD-диски объёмом 2 ТБ.

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