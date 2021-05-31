Минсельхоз планирует увеличить запас сахара до 500 тысяч тонн

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Министерство сельского хозяйства России планирует увеличить запас сахара до 500 тысяч тонн в государственном инвестиционном фонде. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев.

«Поскольку это высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России...» — отметил Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, такая мера обеспечит бесперебойные поставки сахара и поможет сохранить стабильные цены в долгосрочной перспективе.

«Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет», — уточнил министр.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать.

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