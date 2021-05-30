В Карелии два человека погибли в ДТП с лесовозом

На федеральной трассе Р21 «Кола» в Республике Карелия два человека погибли, ещё два пострадали в ходе столкновения лесовоза с легковым автомобилем.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Карелии.

«По предварительным данным, произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero. Во внедорожнике находились четыре человека. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины: водитель Mitsubishi Pajero и её пассажирка», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Башкирии на гужевую повозку, в которой пятеро сельчан ехали на праздник, совершила наезд иномарка, пять человек пострадали.