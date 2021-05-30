В Карелии два человека погибли в ДТП с лесовозом
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Карелии.
«По предварительным данным, произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero. Во внедорожнике находились четыре человека. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины: водитель Mitsubishi Pajero и её пассажирка», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Башкирии на гужевую повозку, в которой пятеро сельчан ехали на праздник, совершила наезд иномарка, пять человек пострадали.