В Москве за сутки зафиксировали 3719 случаев коронавируса

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 3719 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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«Подтверждено 3719 новых случаев заболевания, госпитализировали 916 человек, скончались 59 пациентов», — отмечается в сообщении. Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в столице составило 1 177 356. Днём ранее в Москве зафиксировали 3241 случай COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост выявляемых случаев COVID-19 после майских праздников в городе связан с продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.