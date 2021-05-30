В Москве за сутки зафиксировали 3719 случаев коронавируса
- © РИА Новости / Алексей Даничев
«Подтверждено 3719 новых случаев заболевания, госпитализировали 916 человек, скончались 59 пациентов», — отмечается в сообщении.
Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в столице составило 1 177 356.
Днём ранее в Москве зафиксировали 3241 случай COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост выявляемых случаев COVID-19 после майских праздников в городе связан с продолжительными выходными и особенностями весеннего эпидемиологического сезона.